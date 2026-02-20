« Matières Vives Festival », nouveau temps fort fédérateur à côté de Saint-Etienne

Le Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon à côté de Saint-Etienne lance un temps fort fédérateur. La naissance d’un nouveau festival de danse, c’est l’assurance d’une pensée en mouvement qui circule, et d’une liberté des corps préservée.

Bienvenue à Matières Vives dans le paysage des festivals de danse de printemps ! En 2024, le Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon évolue en scène conventionnée d’intérêt national Art et création, avec la mention danse et arts du mouvement. Il devient alors naturellement le porteur de ce temps fort fédérateur, qui unit autour d’un projet commun 20 structures de création et de diffusion du territoire ligérien, de formats et de natures variés. Au final, 25 spectacles en 3 semaines, dont 8 créations. À découvrir, par exemple, le travail du corps et des arts numériques de Vivarium, par Bérengère Fournier et Samuel Faccioli dans une collaboration avec Adrien Mondot. Au programme également et dans un esprit festival : journée professionnelle, sorties de résidence, tables rondes, scènes partagées, expositions photographiques, bals et DJ set…

Nathalie Yokel