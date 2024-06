Monologue d’un chien bien coiffé est un spectacle de marionnettes à partir de 4 ans, qui prend malignement le prétexte du personnage d’un vieux chien venu se faire coiffer le poil pour glisser quelques analyses lucides sur le sort des aînés dans notre société.

Dans un décor-castelet fait de boîtes empilées qui révèlent au fur et à mesure les lieux dans lesquels se déroulent les scènes, les deux comédiennes-manipulatrices jouent sur deux échelles et dans deux espaces. Au plateau, accompagnées d’une grande marionnette, elles sont les salariées du salon de toilettage canin. Mais elles manipulent aussi de petites figures en 2D jaillissant de livres en pop-up, et des figurines dans les décors découverts dans les boîtes. Une esthétique aux tons acidulés, un texte minimaliste, une histoire douce-amère pour ce chien, à la fois meilleur ami de l’homme et métaphore du grand-père, membre de la famille mais cependant à part, relégué en EHPAD, qui doit enchanter seul son quotidien en continuant de faire la nique à la mort.

Mathieu Dochtermann