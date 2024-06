Dans Petite forme et rêves démesurés, Constance Dedieu-Grasset interroge à travers un dialogue entre deux comédiennes les liens possibles entre théâtre, écologie et spiritualité.

Bianca ressemble à celle qui l’interprète et qui a écrit la pièce dont elle est le personnage central, Constance Dedieu-Grasset. Comme inspirée par cette autrice et comédienne installée dans le village de Murol à 38 km de Clermont-Ferrand où elle a transformé trois granges en atelier – pour le théâtre, la danse, la céramique, la peinture… –, Bianca souhaite faire rénover une grange. Elle dit vouloir abandonner le théâtre car elle aussi, elle fait des spectacles. Mais lorsqu’elle appelle à l’aide pour ses travaux et qu’arrive Nora, comédienne, un quiproquo la ramène à ce qu’elle veut fuir. Au lieu de « rénover une pièce », Nora comprend « remonter ». Entre deux coups de marteau, commence entre les deux femmes une discussion animée. Un théâtre « pauvre et total » dans la lignée de Grotowski – tel que le pratique Constance Dedieu-Grasset – ne pourrait-il pas être compatible avec un idéal de retour à la nature et de quête spirituelle ?

Anaïs Heluin