Deuxième volet du diptyque CroiZades, de Sandrine Roche, Jozef&Zelda est présenté à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon en partenariat avec le Théâtre du Train Bleu. Une réflexion collective (pour tous publics à partir de 10 ans) sur la notion d’habitat.

Le premier volet de CroiZades s’intitulait Jusqu’au Trognon. Le second s’appelle Jozef&Zelda. Il présente deux enfants qui cherchent à inventer une histoire : une très grande histoire… Pour ce faire, ils inventent aussi une langue. « Parler une langue neuve permet de reformuler la réalité, et – peut-être – de s’y réaliser, explique Sandrine Roche. Ce que Jozef et Zelda mettent en jeu avec leurs mots, c’est une façon d’habiter le monde avec leurs corps ». Invité à rejoindre sur scène un trio d’interprètes et un technicien, le public modifie, collectivement, l’espace vide du plateau en le remplissant de différentes constructions. Comme le langage des deux enfants, ces assemblages sont souvent intuitifs et hasardeux. Le monde de Jozef&Zelda arrivera-t-il à tenir debout… ?

Manuel Piolat Soleymat