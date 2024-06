Roman mythique de Steinbeck sur la Grande Dépression de 1929, Les Raisins de la colère vise à prendre une résonance contemporaine dans la mise en scène d’Hugo Roux.

À sa sortie de prison, Tom Joad regagne la ferme familiale qui vient d’être saisie. Lui et sa famille sont contraints de partir chercher un hypothétique avenir meilleur du côté de la Californie. Les Raisins de la colère, mythique roman de John Steinbeck, raconte l’épopée de cette famille sur la route 66, au milieu de milliers d’autres migrants quittant l’Oklahoma, chassés par la sécheresse. Le combat pour survivre, les persécutions, la solidarité et cette colère qui enfle face à l’injustice sociale en sont les ingrédients majeurs.

« Fureur émancipatrice »

Roman écrit en 1939, inspiré par la grande crise économique de 29, Les Raisins de la colère est ici téléporté dans l’uchronie d’un temps post-apocalyptique où les sols ne produiraient plus rien. Après avoir adapté Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, Hugo Roux poursuit dans l’analyse sociale des crises que l’on traverse et s’attarde ici sur cette colère aujourd’hui « pointée du doigt comme un sentiment vulgaire et toujours inapproprié ». Sa mise en scène avec sept interprètes au plateau donne à entendre l’argot des Okies (habitants de l’Oklahoma) mais veut surtout relayer l’entreprise de « fureur émancipatrice » que déploie le texte.

Eric Demey