À travers un jeu de mises en abyme, un comédien et une comédienne posent des regards contemporains sur des extraits de pièces de Molière. Un spectacle féministe de la Compagnie Théâtre al dente, présenté au Pixel Avignon.

Sur un plateau quasiment nu : une malle, un banc, un paravent cachant un portant à costumes. Et puis Thomas, un comédien qui joue le rôle d’un comédien, Fred, qui lui-même incarne Sganarelle, Alceste ou Tartuffe, au sein d’une représentation composée de passages de pièces de Molière. Face à lui, Joëlle, comédienne et metteuse en scène du dit spectacle qui compose la même mise en abyme. Elle interprète le rôle d’une comédienne, Hélène, qui incarne les personnages de Martine, Célimène, Dorine… Mais dès le début de la répétition, l’actrice-metteuse en scène et l’acteur sortent de leurs rôles pour éclairer de lumières contemporaines les répliques de Molière.

Des femmes puissantes

Le Médecin malgré lui, Le Malade imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme, Le Tartuffe, Le Misanthrope… Dans une mise en scène de Jean-Marc Molinès, Joëlle Bobbio et Thomas Genesse confrontent des situations du XVIIème siècle à des questionnements d’aujourd’hui sur la condition féminine. « Contrairement à des distributions très masculines où les femmes ont des rôles annexes et stéréotypés, expliquent les artistes de la Compagnie Théâtre al dente, Molière a écrit des rôles de femmes spontanées, pleines de bon sens, qui dénoncent les supercheries, les vanités, les mariages forcés... ». Alternant « éclats de rire aux éclats de voix », Éclats de femmes dessine le portrait de ces personnages : des « femmes puissantes qui n’ont pas froid aux yeux ».

Manuel Piolat Soleymat