Les guêpes de l’été nous piquent encore en novembre

Le spectacle s’insère dans un projet porté par la compagnie La Nuit Américaine, celui d’une trilogie autour du thème de la vérité à partir de trois textes du dramaturge russe Ivan Viripaev. L’intrigue prend la forme d’une enquête à l’ère de la « post-vérité ».

Sara, Robert et Donald sont amis. La première affirme avoir passé la journée avec leur ami commun Markus. Mais, dans le même temps, Donald soutient que c’est avec lui que Markus a passé la journée. Chacun affirmant une version contradictoire du même événement, et sachant que la thèse du mensonge n’est accréditée pour aucune des versions, qui Robert doit-il croire ? Qui dit vrai ? La quête de vérité, qui piège les personnages, piège aussi les spectateurs. « Viripaev a choisi de donner à sa pièce la concision d’une parabole. Si la pièce commence par emprunter le ton du Boulevard, elle bifurque rapidement. Et ce qui avait pris les apparences du vaudeville, à mesure que l’enquête progresse, laisse place au drame métaphysique ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens