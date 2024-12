The Paramount Quartet de Joe Lovano

Le saxophoniste Joe Lovano vient présenter à Paris le nouveau quartet de haut vol qu’il a formé avec le guitariste Julian Lage.

Sous un nom aux accents cinématographiques, qui le positionne d’emblée parmi les stars du box-office, le Paramount Quartet s’apparente à ces groupes all-star dont l’énoncé du casting suffit à provoquer la curiosité du jazz fan. Né du désir du saxophoniste Joe Lovano de s’associer au guitariste prodige Julian Lage, ce groupe a fait ses débuts sur la scène du mythique Village Vanguard à New York en février 2024. Saxophoniste polymorphe, dont le style s’est nourri autant auprès des grands anciens que des héraults du free jazz, Joe Lovano possède l’une des voix les plus distinctives du jazz actuel, tout comme Julian Lage, qui teinte son jeu de sonorités typiques de l’Americana, du bluegrass au punk-rock. Complété par le contrebassiste Santi Debriano (longtemps associé à Archie Shepp) et le batteur Will Calhoun (batteur de Living Color), ce quartet de choc, entre esprit jazz et couleurs rock, pourrait bien détoner sur la scène de la Philharmonie de Paris.

Vincent Bessières