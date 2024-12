Belmondo DeadJazz

Les frères Belmondo poursuivent leurs explorations soniques en mode psychédélique.

Depuis bientôt quarante ans, les Belmondo creusent leur propre sillon, sans renier – bien au contraire – la tradition dans laquelle ils ont grandi. Il y eut leur hommage à Yusef Lateef comme leur visite auprès de Wayne Shorter, deux saxophonistes dont les partitions ouvraient des pistes inédites, mais aussi le chanteur brésilien Milton Nascimento ou la compositrice française Lili Boulanger. C’est toujours dans cette perspective que Lionel le saxophoniste et Stéphane le trompettiste se sont branchés au répertoire du Grateful Dead, dans un disque qu’ils entendent plus comme une réinterprétation que comme un hommage au mythique combo du rock psychédélique. C’est d’ailleurs ainsi qu’il faut lire l’intitulé de ce projet, Dead jazz, telle une pirouette à tous ceux qui ne cessent de disserter sur la mort du jazz. À la clef, une musique des plus vivaces qui démontre toute la vitalité de leurs vibrantes improvisations.

Jacques Denis