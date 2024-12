L’écriture poétique du Nabou Claerhout Trombone Ensemble

À la tête de sa formation créée en 2023, la jeune Nabou Claerhout souligne le caractère unique du trombone à travers une écriture poétique.

C’est la petite dernière – la native d’Anvers affiche à peine plus de trente ans – d’une longue lignée de trombonistes (de JJ Johnson à Curtis Fuller, d’Yves Robert, à Robinson Khoury) qui ont consacré une place de premier choix à cet instrument souvent relégué dans les sections. Mieux, Nabou Claerhout choisit d’en faire l’élément principal de sa jeune formation, un octette composé de cinq trombonistes auxquels s’ajoute une section rythmique. À la clef, une musique qui chemine à mi-chemin entre la tradition nord-américaine et la troisième voie européenne, alternant up tempo et ballades comme le jeu collectif et les développements en solitaire, sans jamais sombrer dans une vaine démonstration technique. « L’objectif est de se faire plaisir autant avec des parties chaudes, douces et porteuses qu’avec le caractère épicé et chaleureux du trombone… » En clair, tout pour nous faire tendre l’oreille.

Jacques Denis