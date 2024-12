« Dix mains pour Jarrett » à Radio France

Cinq pianistes rendent un hommage exceptionnel à Keith Jarrett, tandis que le duo de Daniel Erdmann et Aki Takase se penche sur Duke Ellington.

À l’occasion des 50 ans de l’un des disques de jazz les plus célèbres au monde, The Köln Concert (ECM), et alors que le principal intéressé a dû renoncer à sa carrière pour cause de maladie, voici que Radio France réunit cinq pianistes appartenant à des générations différentes pour célébrer à la fois l’album culte (entièrement improvisé sur la scène de l’opéra de Cologne) et son auteur. Ces « Dix mains pour Jarrett » seront celles de Guillaume de Chassy, Andy Emler, Nathalie Loriers, Carl-Henri Morisset et Benjamin Moussay appelés à se succéder au clavier sous la forme d’un cadavre exquis, l’un reprenant le jeu là où le précédent l’a laissé. En première partie, le duo formé par la pianiste japonaise basée à Berlin Aki Takase et le saxophoniste allemand Daniel Erdmann se penchera sur la musique d’Ellington, une approche oblique et distancée que ces deux improvisateurs chevronnés appliquent à tout ce qu’ils touchent, comme en témoigne leur album paru en mai dernier inspiré par le grand compositeur africain-américain.

Vincent Bessières