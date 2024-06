Dans ce seule en scène, Marie-Claire Neveu traite d’un sujet dont elle fait elle-même l’expérience, celui de la maladie. Assistée par Tatiana Gousseff à l’écriture et à la mise en scène, elle pose dans Hepatik Girl une réflexion sur la vie des personnes malades et sur le regard que la société porte sur elles.

Ce spectacle ne repose aucunement sur le pathos : il est rythmé et drôle, absolument vivant voire carrément tonique, même s’il ne fait aucune concession et n’hésite pas à aborder frontalement son sujet. Parler des maladies invisibles, inflammatoires et auto-immunes, c’est d’abord parler d’une part de la population qui est loin d’être négligeable, mais dont les histoires ne sont pas ou peu racontées. C’est aussi parler de la maladie en tant qu’objet social, à la fois expérience universelle mais sujet tabou, alors même que certaines de ses formes deviennent de plus en plus courantes. C’est enfin relier la question du soin médical à la question du soin à soi-même et du soin du monde, car finalement tout est relié.

Mathieu Dochtermann