Louis Braille, au-delà des yeux clos et Les parias chez Victor Hugo

Éprise de liberté, la comédienne, autrice et metteure en scène Pierrette Dupoyet célèbre à Avignon le désir de créer et le goût du partage qu’elle cultive avec une énergie et un enthousiasme indéfectibles. Mémoire vivante du festival, elle reprend pour sa 41e participation au Off d’Avignon deux pièces lumineuses.

« Je n’ai pas la naïveté de penser qu’un spectacle peut changer le monde, mais je crois aux édifices que l’on érige, pierre par pierre, spectacle après spectacle, qui finissent par créer des lieux de respiration où reprendre courage et espoir. » confie dans nos colonnes Pierrette Dupoyet*, qui, année après année, avec une conviction et un engagement chevillés au corps, se réjouit de la bouillonnante créativité du festival, de la rencontre affirmée avec le public. Ses pièces qu’elle crée de A à Z mettent en lumière des destins exceptionnels d’artistes – de Sarah Bernhardt à Léonard de Vinci ou Tchaïkovski, de Rimbaud à Sand ou Giono -, de personnes plus ou moins connues qui ont œuvré au progrès de l’humanité, – de Joséphine Baker à Marie Curie ou Alexandra David-Neel -, sans oublier des sujets essentiels tels ceux du don d’organes, de l’erreur judiciaire, de l’enfance maltraitée, de la déportation à Auschwitz.

Engagement artistique et humaniste

Pour sa 41e participation au festival, elle retrace la vie méconnue de Louis Braille, dont la réalisation est aujourd’hui connue de tous : « Son parcours est édifiant. Il est devenu aveugle à l’âge de 5 ans et n’a jamais désespéré de la vie. Il s’est battu pour être aussi savant que ceux qui voyaient et a travaillé sans relâche pour trouver un système de lecture par les doigts (le braille). Grâce à son génie, à l’âge de 16 ans il a offert à des milliers d’aveugles l’accès à la lecture, porte ouverte sur le monde ! Il méritait bien un spectacle qui retrace sa vie. » Avec Les parias chez Victor Hugo, Pierrette Dupoyet tend un miroir et redonne dignité à nos frères humains exclus et méprisés, ceux d’hier, à l’instar de Fantine, Jean Valjean, Gwynplaine…, et ceux d’aujourd’hui. « La résonance entre l’exclusion à l’époque de Victor Hugo et la nôtre est incroyable. Hugo était non seulement un humaniste mais un visionnaire sans pareil. Le discours qu’il a prononcé à l’Assemblée en 1848 pour dénoncer la misère et l’indifférence des grands de ce monde face à la détresse des « laissés pour compte » est hallucinant de modernité ! Les parias que j’évoque sur scène sont encore là, près de chez nous. Personne n’est à l’abri de tomber au fond du gouffre un jour ou l’autre. Là encore, l’acte théâtral permet de voir en face le monde des exclus, des humiliés, et nous donne l’occasion de nous interroger sur nos propres comportements, notre sens de la compassion et notre tendance à l’égoïsme. Hugo nous communique le désir de redresser l’homme jeté à terre et nous encourage à faire de nos enfants des êtres libres par l’éducation et la puissance du mot. Son cri en faveur de l’humanité est un immense appel vers la Lumière que je partage entièrement. » précise l’autrice et metteure en scène, dont l’engagement artistique rejoint la vigilance humaniste.

Agnès Santi

*Avignon en Scène(s) 2023, La Terrasse n°312