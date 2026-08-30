Henri Texier vise les étoiles avec Bojan Z. et Sylvain Rifflet

Ce groupe compte deux anciens partenaires remarquables d’Henri Texier, Bojan Z. et Sylvain Rifflet. Trio ultime, il sera à géométrie variable pour notre plus grande joie.

Henri Texier reste l’un des musiciens de jazz français les plus prolifiques de sa génération. Cet éternel passeur a été, au fil de sa carrière, déterminant pour de jeunes solistes en devenir. Pour ce concert unique, il convie deux de ses anciens partenaires, le pianiste Bojan Z. et le saxophoniste Sylvain Rifflet. Dès 1983, Bojan Z a participé au quintet Azur d’Henri Texier, joué avec Julien Lourau, parcouru le monde et crée le « xénophone », sorte de Fender Rhodes trafiqué. Quant à Sylvain Rifflet, il est un authentique franc-tireur du jazz hexagonal, également clarinettiste et compositeur, à l’initiative de plusieurs formations brillantes. Ce concert exceptionnel proposera un florilège des compositions d’Henri Texier, avec des réminiscences de l’album mythique des années 90, « An Indian’s Week ». Ferveur garantie.

Philippe Deneuve