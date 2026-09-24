Quartet de subtils musiciens, Kafé Gáta nous entraîne dans un voyage aux confins de la Méditerranée, où se rencontrent musiques d’Europe orientale et sonorités pop.

Embarquez pour un voyage aux abords de la Grèce, de la Turquie et des Balkans. Le quartet Kafé Gáta nous emmène dans une belle navigation sur les côtes de la Méditerranée. Un moment extraordinaire où se rencontrent musiques traditionnelles et pop. Kafé Gáta a été fondé par les prometteurs Nils Kassap et Thomas Lauret. Le clarinettiste et le violoniste, passionnés de chansons turques, ont pour ambition de faire fusionner cet héritage avec des harmonies plus contemporaines. Accompagnés par la chanteuse Clémence Gabrielidis et le guitariste Thomas Léon, ils nous présentent des mélodies sensibles en rendant hommage à la riche diversité des musiques modales d’Europe orientale. Dans une ambiance chaleureuse et réjouissante, parfois introspective, Kafé Gáta nous plonge dans un univers qui n’est pas sans rapport avec celui de Tony Gatlif.

Philippe Deneuve