Dans sa nouvelle création pour douze interprètes, Angelin Preljocaj restitue l’énergie collective à l’œuvre dans les mouvements de groupe telles les manifestations.

« Je cherche avec Soulèvement à restituer la sensation qui nous lie lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui nous indigne, qui nous révolte. Que se passe-t-il dans le corps à ce moment-là ? Quel élan nous traverse et nous met en lien avec les autres ? Comment le traduire chorégraphiquement ? Si c’est une façon pour moi de montrer que le corps est politique, à un moment où le monde nous questionne sur la démocratie, sur sa vigueur, où certains mouvements sont étouffés et où des élections importantes vont avoir lieu dans plusieurs pays, je cherche également à voir comment cette énergie peut modifier mon écriture, me décaler, me bousculer.

Soulèvements collectifs et rencontres particulières

Ce thème implique des mouvements de groupe, mais je ne m’interdis pas de zoomer à l’intérieur de la foule pour mettre l’accent sur des situations particulières. Une dimension romantique me titille toujours et je pense aux rencontres humaines qui peuvent avoir lieu pendant ces manifestations, aux sentiments amoureux, de fraternité qui sont exaltés par le moment, aux héroïsmes qui naissent. Je cherchais quelqu’un pour m’accompagner musicalement dans toute cette palette et je me suis tourné vers Irène Drézel, qui est la première femme de l’histoire des César à avoir remporté le prix de la meilleure musique originale de film. Elle a, comme la plupart des DJ, la capacité de réveiller les corps, de vous emporter dans une énergie qui vous soulève. Mais il y a en même temps dans son électro quelque chose de très lyrique, de très émouvant, comme une poésie. C’est pour moi et pour mes interprètes très stimulant. »

Propos recueillis par Delphine Baffour