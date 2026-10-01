Angelin Preljocaj crée « Soulèvement », nouvelle création sur l’énergie collective à l’œuvre dans les mouvements de groupe
En tournéePublié le 1 octobre 2026 - N° 347
Dans sa nouvelle création pour douze interprètes, Angelin Preljocaj restitue l’énergie collective à l’œuvre dans les mouvements de groupe telles les manifestations.
« Je cherche avec Soulèvement à restituer la sensation qui nous lie lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui nous indigne, qui nous révolte. Que se passe-t-il dans le corps à ce moment-là ? Quel élan nous traverse et nous met en lien avec les autres ? Comment le traduire chorégraphiquement ? Si c’est une façon pour moi de montrer que le corps est politique, à un moment où le monde nous questionne sur la démocratie, sur sa vigueur, où certains mouvements sont étouffés et où des élections importantes vont avoir lieu dans plusieurs pays, je cherche également à voir comment cette énergie peut modifier mon écriture, me décaler, me bousculer.
Soulèvements collectifs et rencontres particulières
Ce thème implique des mouvements de groupe, mais je ne m’interdis pas de zoomer à l’intérieur de la foule pour mettre l’accent sur des situations particulières. Une dimension romantique me titille toujours et je pense aux rencontres humaines qui peuvent avoir lieu pendant ces manifestations, aux sentiments amoureux, de fraternité qui sont exaltés par le moment, aux héroïsmes qui naissent. Je cherchais quelqu’un pour m’accompagner musicalement dans toute cette palette et je me suis tourné vers Irène Drézel, qui est la première femme de l’histoire des César à avoir remporté le prix de la meilleure musique originale de film. Elle a, comme la plupart des DJ, la capacité de réveiller les corps, de vous emporter dans une énergie qui vous soulève. Mais il y a en même temps dans son électro quelque chose de très lyrique, de très émouvant, comme une poésie. C’est pour moi et pour mes interprètes très stimulant. »
Propos recueillis par Delphine Baffour
A propos de l'événementSoulèvement
du mercredi 7 octobre 2026 au samedi 10 octobre 2026
Grand Théâtre de Provence
380 Av. Max Juvénal, 13100 Aix-en-Provence
à 20h. Tél. 09 72 13 13 20. Durée : 1h20.
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt, 2 place du Châtelet, 75004 Paris. Les 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 octobre et 2, 3, 4, 5, 6 novembre à 20h, le 5 novembre à 14h30, le 7 novembre à 15h. Tél. 01 42 74 22 77.
Également le 10 novembre à Quai O, Lanester, le 21 novembre à La Chaudronnerie, La Ciotat, du 7 au 12 décembre à l’Opéra Royal de Versailles, les 15 et 16 janvier à l’Opéra de Dijon, les 19 et 20 janvier à La Rampe – La Ponatière, Échirolles, les 9 et 11 mars à La Coursive, La Rochelle, le 23 mars aux Théâtres en Dracénie, Draguignan, les 14 et 15 avril à l’Espace Legendre, Compiègne, les 27 et 28 avril à L’Azimut, Châtenay-Malabry, le 30 avril au Figuier Blanc, Argenteuil, du 11 au 14 mai à La Criée, Théâtre national de Marseille, les 27 et 28 juillet au Théâtre de l’Archevêché, Aix-en-Provence.