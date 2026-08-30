Tous deux originaires d’Egypte, les artistes Natacha Atlas et Samy Bishai, tournés vers l’avenir, créent un pont entre Orient et Occident.

À l’occasion de la sortie de Parallel Universe –Volume 1, Natacha Atlas et Samy Bishai célèbrent leur nouvelle collaboration lors d’une release party au Cabaret Sauvage. Premier volet d’une rencontre fructueuse, l’album crée un pont entre l’Orient et l’Occident à travers une pop futuriste. Électro avant-gardiste et hip-hop arabisant seront servis par des percussions, des synthés en quart de ton, un violon électrique et des chœurs ensorcelants. Cette œuvre audacieuse est portée par la voix élégante de l’anglo-égyptienne Natacha Atlas et le violon magnétique de Samy Bishai qui proposent un voyage expérimental, où les atmosphères cyberpunk et pop se mélangent en un raffinement stupéfiant. Une vision de l’avenir qui ne néglige ni la réalité d’aujourd’hui ni le romantisme de la pop arabe des années 90, tant le duo est fasciné par les lignes temporelles alternatives.

Philippe Deneuve