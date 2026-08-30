La grande pianiste Leïla Olivesi revient avec un programme passionnant dédié à l’Afrique, où l’excellence de son octet nous emportera loin.

Lauréate du « Prix du Disque de Jazz Français » de l’Académie du jazz, la pianiste franco-mauritanienne Leïla Olivesi fêtera au New Morning la sortie de son vinyle African Rhapsody, applaudi par l’ensemble de la critique. Épaulée par des artistes confirmés de sa génération comme le guitariste Manu Codjia, les saxophonistes Baptiste Herbin, Jean-Charles Richard et Adrien Sanchez, le batteur Donald Kontomanou ou le trompettiste Quentin Ghomari, la compositrice est parfois comparée à Carla Bley ou Maria Schneider pour ses capacités de direction d’orchestre. À travers cette suite, elle nous invite au voyage, de New York à la Corse en passant par le désert du Sahara, et elle rend hommage à Wayne Shorter. Voici l’opportunité unique de découvrir à Paris ce brillant octet qui s’épanouira sur un répertoire étonnant, au cœur de la poésie de Léopold Sédar Senghor, où chaque partie est finement écrite, autorisant une grande liberté à ses solistes. Dans une dimension ellingtonienne, cette épopée africaine s’ouvre à toutes les surprises, entre saxophones soyeux et rythmique ciselée. La cheffe d’orchestre est au sommet de son art.

Philippe Deneuve