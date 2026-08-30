La guitariste folk Ayo prend rendez-vous avec la capitale.

Connue pour ses chansons raffinées, la guitariste folk d’origine nigérienne Ayo prend rendez-vous avec la capitale pour un seul en scène épuré où son charisme naturel sera mis en valeur.

Pour les 20 ans de Joyful, son premier album, certifié double disque de platine en France, Ayo revient à l’essentiel. Devant le public de la Cigale, elle sera seule sur scène à la guitare. Née en 1980 près de Cologne d’un père nigérian et d’une mère tzigane roumaine, Ayo signifie la « joie » en yoruba, et Joyful, le bonheur. Dès ses débuts, elle a inventé une soul-folk-reggae très identifiable par sa douceur. Avec Down on my knees, tube planétaire, elle s’est montrée au monde, vulnérable et sans filtre. Enregistré en cinq jours à New York par le producteur de la chanteuse Nora Jones, l’album Joyful narrait la difficulté de communiquer ses sentiments. Non-formaté, ce disque évoquait la joie comme réponse aux blessures intimes. Bien plus qu’un premier essai, il a établi l’identité artistique d’Ayo et la place particulière qu’elle occupe dans le paysage musical.

Philippe Deneuve