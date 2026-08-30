Keziah Jones Symphonique

L’inventeur du Blue Funk Keziah Jones s’offre un récital en grand orchestre. Une première !

Près de quarante ans après sa rencontre avec Philippe Cohen-Solal, futur producteur de Gotan Project, alors qu’il jouait à la terrasse d’un café parisien, le natif de Lagos s’offre une première mondiale avec l’Orchestre national d’Île-de-France sous la baguette de Rémi Durupt. En revanche, ce ne sera pas une première expérience pour ce grand ensemble habitué à de telles rencontres, dont les cordes, bois et cuivres devraient offrir un écrin pour les écrits du signataire de Blufunk Is A Fact, un disque marqué par un hit superlatif Rhythm Is Love. Cette chanson sera au programme, tout comme on l’imagine Beautiful Emilie et Millions Miles From Home, toutes revisitées par Pierre Bertrand, dont les arrangements auront pour ambition de souligner sans trop surligner le charme d’un répertoire aux confins de l’élégance pop et de la luxuriance afro-funk.

Jacques Denis