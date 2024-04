Thomas Lebrun revisite son parcours d’interprète et de spectateur et propose 1998, un programme composé de trois pièces de répertoire ainsi que d’une création qui évoque la transmission et rend hommage à Bernard Glandier et Christine Bastin.

Comment s’est construit le programme 1998 ?

Thomas Lebrun : Bernard Glandier m’a transmis son solo Pouce ! en 1998 en me disant : « le jour où tu ne le danseras plus tu le transmettras à ton tour à un jeune ». C’est une pièce techniquement et physiquement très éprouvante et cela fait un moment que je ne l’interprète plus mais il me fallait trouver la ou les personnes à qui la transmettre. Comme c’est chose faite avec José Meireles et Hugues Rondepierre, cela m’a donné envie d’imaginer un programme autour du répertoire de cette période et de la transmission.

« Ce programme est composé de pièces que j’ai adorées lorsque j’étais jeune. »

Comment avez-vous choisi les deux autres pièces de répertoire ?

T.L. : Tú, solo tú est aussi signé Bernard Glandier et date de la même époque. J’ai toujours adoré ce solo et adoré Montaine Chevalier dans ce solo. Si elle est inquiète à l’idée de le reprendre près de 30 ans après sa création, je la trouve toujours magnifique. Elle le transmet également à Anne-Emmanuelle Deroo, elles le danseront en alternance. Pour accompagner les deux petites perles que sont Pouce ! et Tú, solo tú j’ai proposé à Christine Bastin de reprendre Noces. C’est un duo datant de 1999 qui m’a profondément marqué, que j’ai vu une dizaine de fois et que j’aurais rêvé de danser. Christine va le transmettre à Maxime Aubert et José Meireles, deux danseurs de la compagnie. Ce programme est composé de pièces que j’ai adorées lorsque j’étais jeune. Bernard est disparu et on ne voit plus guère les œuvres de Christine, j’avais envie de faire découvrir ces pièces qui sont importantes aux jeunes spectateurs.

Par quelle création complétez-vous ce programme ?

T.L. : Je crée un duo pour Montaine et Anne-Emmanuelle que je connais depuis mes 18 ans et avec qui je n’ai jamais cessé de travailler. Je suis parti de cette citation de René Char qui est un auteur que Bernard Glandier adorait : « Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienveillance… ». Toute l’écriture est liée à ces trois mots.

Propos recueillis par Delphine Baffour