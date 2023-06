Emilie Faucheux porte à la scène et interprète en duo avec Michael Santos le récit de l’anthropologue Nastassja Martin, attaquée par un ours lors d’une expédition dans l’Extrême-Orient sibérien. À travers cette « rencontre » avec l’animal, c’est tout notre rapport à la Nature qui est retraversé par le récit de l’anthropologue Nastassja Martin.

« Ancienne élève de Philippe Descola, Nastassja Martin est une anthropologue partie au Kamtchatka en août 2015, à l’extrême est de la Russie, tout près du détroit de Béring qui la sépare de l’Alaska américain, afin de rencontrer des membres de l’ethnie des Evènes et notamment étudier le rapport étonnant qu’ils entretiennent avec la Nature. Parmi eux, certains ont connu ce qu’on appelle la civilisation, l’effondrement de l’URSS puis sont repartis vivre dans la Nature. À l’issue d’une tempête, elle s’est retrouvée seule face à un ours qui est reparti avec une partie de sa mâchoire. Dans son livre, Nastassja Martin raconte à la fois son travail d’anthropologue puis la reconstruction qu’elle opère, notamment à l’hôpital, après cette attaque, sa « rencontre » avec l’Ours. Elle appelle cette traversée « une métamorphose ».

Dépassement des frontières entre espèces

Ce qui est advenu, c’est un dépassement des frontières entre les deux espèces, humaine et animale, quelque chose de très poétique et d’extrêmement pragmatique. J’ai opéré des coupes, mais j’ai respecté son style, qui est une des forces de sa littérature. Michael Santos, percussionniste et vocaliste, m’accompagne sur scène, nous composons ensemble un duo formé du langage des mots et du langage musical, qui s’adresse directement au corps du spectateur. Le plateau est préservé dans sa nudité, riche de sa capacité d’évocation, pour susciter l’imaginaire. Un très beau dispositif lumineux créé par Guillaume Junot accompagne le spectateur dans cette recherche d’évocations. Cela afin de créer un récit à forte résonance politique qui se déploie par l’intime. L’approche animiste de l’autrice offrant, il me semble, des outils de réponse à ce qui nous arrive aujourd’hui. ».

Propos recueillis par Eric Demey