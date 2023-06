Jana Klein et Stéphane Schoukroun, co-directeurs de la bien-nommée compagnie (S)-Vrai, présentent Décodage, interprété par Ada Harb, jeune comédienne franco-libanaise. La partition interroge avec finesse et pertinence le rapport à la mémoire, à l’Histoire, aux sources qui les alimentent.

L’autofiction Notre Histoire questionnait déjà avec à-propos la transmission et le chantier de l’identité en éclairant leur situation de couple mixte – lui juif et elle allemande. Irrigué par des ateliers menés en milieu scolaire à Drancy, Décodage poursuit le questionnement de Jana Klein et Stéphane Schoukroun en l’associant à une réflexion sur l’Histoire et ses sources, ainsi que sur les mémoires familiales. Une réflexion sans simplification des enjeux, sans surplomb ni didactisme, qui se traduit au contraire par une pratique théâtrale ludique qui donne prise à une forme d’identification, qui surprend, révèle et toujours par-delà les différences construit un imaginaire qui rassemble. À l’heure des fake news que les réseaux sociaux répandent, à l’heure de théories négationnistes et complotistes vigoureusement diffusées, on ne peut qu’applaudir ! Surtout qu’ici la mise en jeu de la transmission de l’Histoire fait émerger de multiples ramifications et correspondances qui offrent matière à débat.

Une mise en jeu de la transmission

Tout commence par une conférence faisant la promotion power point à l’appui d’un jeu vidéo destiné à enseigner l’Histoire, qui va dysfonctionner, et laisser place à une plongée dans une mémoire familiale. « Je suis comédienne. (…) Je m’appelle Tala Haddad. (…) On m’a embauchée parce que je suis libanaise. (…) J’ai envie de vous parler de mon pays ». Passionné d’Histoire, le père de Tala lui transmet sa passion, se montrant peu disert sur la période contemporaine, puis laissant émerger ses souffrances liées à la longue guerre civile (1975-1990). Lorsque Tala découvre à 13 ans le Journal d’une adolescente juive enfermée qui désire tant vivre librement, et qui mourra suite à la dénonciation d’un voisin, elle-même se décide comme Anne Frank à écrire son Journal. La pièce fait théâtre d’interrogations essentielles. Qui écrit l’Histoire ? Comment reconnaître un fait établi, une vérité historique, une rumeur ? Comment lutter contre l’oubli, préserver les sources ? Destinée en particulier aux collégiens mais aussi à un public plus âgé, la pièce interroge avec finesse, ouvre le dialogue, dans cette dimension d’écoute collective que permet le théâtre.

Agnès Santi