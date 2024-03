Haydn par l’Orchestre de Paris

L’Orchestre de Paris donne deux concerts autour des symphonies de Haydn, dirigés par Christoph Koncz et Lorenza Borrani.

Le premier des deux concerts de l’Orchestre de Paris autour de Haydn met en avant, sous la baguette de Christoph Koncz, deux symphonies, la n°82 et la n°100, qui témoignent de l’inventivité expressive du compositeur autrichien, annonçant parfois les effets dramatiques de Beethoven – lequel fut son élève – aux côtés d’un motet, Insanae et vanae curae, reprenant un chœur de l’oratorio Il Ritorno di Tobia, et d’une commande passée à Helen Grime, River. Le même sens du contraste entre répertoires classique et contemporain est à l’œuvre du second programme, dirigé du violon par Lorenza Borrani : à la Symphonie Concertante et à la n°60, deux autres avatars de théâtralité musicale de Haydn, répondent les micropolyphonies du Concerto de chambre de Ligeti, décuplant les potentialités du concerto grosso baroque.

Gilles Charlassier