À la tête de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Mirga Grazynite-Tyla fait découvrir deux compositeurs de sa Lituanie natale, Ciurlionis et Grazynis, dans deux programmes axés sur le romantisme germanique avec Schumann et Bruckner.

Née en 1986, Mirga Grazynite-Tyla compte parmi les figures de la nouvelle génération et de la féminisation de la direction orchestrale. Le premier des deux concerts qu’elle présente avec le Philharmonique de Radio France est articulé autour de la ferveur brucknérienne. Si elle est moins souvent jouée que la Quatrième ou la Septième, la Symphonie n°6, l’une des seules à ne pas avoir été retouchée ultérieurement par le compositeur, n’en révèle pas moins la quintessence d’une naïveté mystique marquée par la pratique de l’orgue, que l’on retrouve dans ses motets, à l’instar du Psaume 150, auquel répond le Psaume 24 de Lili Boulanger, tous deux confiés à Lionel Sow et au Choeur de Radio France. La soirée est complétée par une autre curiosité, Sutartine du chef de chœur et compositeur lituanien Romualdas Grazinis. La cheffe défend à nouveau la musique de son pays dans son deuxième programme, avec Miske, un poème symphonique de Ciurlionis, contemporain de Ravel, en préambule du Concerto pour violoncelle et de la Symphonie n°2 de Schumann.

Gilles Charlassier