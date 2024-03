Trois soirées pour découvrir l’immense talent du pianiste russe Andrei Korebeinikov : dans Bach à la Maison de la Radio, et au Théâtre des Champs-Élysées dans une merveille de programme, de Beethoven à Messiaen.

Sur le papier, son récital avenue Montaigne est l’un des plus beaux de la saison : la fulgurante Fantaisie en sol mineur de Beethoven, proche de l’improvisation, en ouverture, puis Schumann (extraits des Fantasiestücke op. 12), Messiaen (Le Baiser de l’Enfant-Jésus) et Scriabine (Sonate n° 4) pour le mysticisme et des méditations traversées d’éclairs, le tout menant de nouveau à Beethoven et la Sonate op. 111. Quelques jours plus tard, avec les deux livres (en deux concerts) du Clavier bien tempéré, il s’inscrit dans la lignée des pianistes russes – de Sviatoslav Richter et Tatiana Nikolayeva à Evgueni Koroliov ou Daniil Trifonov – qui ont magnifié Bach.

Jean-Guillaume Lebrun