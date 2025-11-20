Trois heures de musique où tous les jazz sont au rendez-vous, avec une attention particulière donnée cette année au piano. You and The Night And The Music célèbre le meilleur du jazz.

Avec comme invité d’honneur le batteur André Ceccarelli, « You and The Night and The Music » fête sa 22e édition. Cette soirée est aujourd’hui l’un des rendez-vous incontournables du jazz, organisé par la radio TSF, dans une année marquée par l’omniprésence du piano. Deux des plus grands pianistes actuels y participeront : Sullivan Fortner et Shai Maestro ; mais aussi les légendaires Alain Jean-Marie et Mario Canonge pour un duo aux teintes tropicales. À l’orgue, Emmanuel Bex rendra hommage à Eddy Louiss. Est prévue également une performance inédite du pianiste cubain Roberto Fonseca et du violoncelliste Vincent Ségal. Harold Lopez-Nussa se joindra quant à lui à Arnaud Dolmen et Laurent Coulondre pour le projet The Getdown. Michel Alibo, Noé Codja ou le quartet The Hook Up, emmené par Géraldine Laurent et les frères Moutin, seront aussi de la partie. Et pour jouer la musique de Django Reinhardt, on pourra compter sur la complicité de Stochelo et Moses Rosenberg. Le tout accompagné par l’immanquable Amazing Keystone Big Band, conduit par Fred Nardin et David Enhco.

Philippe Deneuve