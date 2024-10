La mise en scène de Guy Cassiers sublime le texte que son interprète Jean-René Lemoine a écrit suite à la mort de sa mère. Intime et universel, Face à la mère est un spectacle exceptionnel, d’une beauté simple et sophistiquée et d’une émotion saisissante.

En 2006 déjà, Jean-René Lemoine avait présenté Face à la mère, dans sa propre mise en scène. 18 ans plus tard, ce texte ne quitte pas l’auteur, acteur et metteur en scène d’origine haïtienne, qui ressent la nécessité de faire entendre à nouveau ce long retour sur une relation compliquée à sa mère mais somme toute ordinaire, tissée d’amour et d’incompréhensions. On le comprend parfaitement. Cette mère est morte sans prévenir, sauvagement assassinée alors qu’elle est revenue en Haïti, pays qu’elle avait quitté bien des années plus tôt pour protéger ses enfants de la violence qui s’y répandait. Sa disparition brutale a donc conduit Jean-René Lemoine à tenter de saisir, de comprendre leur passé, de reconstruire le portrait d’une maman et la mécanique qui avait conduit à la relative dégradation de leurs relations. On ne tentera pas ici de résumer, de restituer ce que Jean-René Lemoine développe une heure et demie durant, au fil de ce texte où son histoire personnelle tisse ensemble les déchirures familiales et celles de l’exil dans une langue à la fois simple et poétique, d’une facture classique qui n’entrave en rien l’émotion, et dans une structure fragmentée qui fait se télescoper les voix, celle de l’enfant, celle de l’adulte, celle de la mère, du père dans des aller-retours entre hier et aujourd’hui, entre Haïti, l’Afrique et la France. Disons simplement que s’y déploie une émotion tellement sincère et tenue qu’elle en devient bouleversante.

Sublimé par la mise en scène

Ce texte qui conjugue métaphores et images mentales, le poétique et le concret, parle de toutes les relations mère-enfant, au-delà des particularismes. Il est de plus sublimé par la mise en scène qu’en propose Guy Cassiers. Vêtu de noir, silhouette fine, Jean-René Lemoine se tient au centre d’un carré. Son corps bouge à peine, seules ses mains plus claires dessinent des mouvements contenus où se lit son émotion. Derrière lui, un écran géant diffuse son image au début et à la fin du spectacle. Et une photo de sa mère, belle, à l’air doux et généreux, autant que ferme et droit. De subtils jeux de lumière transforment l’atmosphère tout au long du monologue via des réflecteurs mobiles suspendus en l’air et un grand carré de verre brisé qui descendra un moment encadrer l’acteur. Une scénographie abstraite et puissante, tout en nuances, en variations de focales et de profondeurs de champ, qui accompagne les mouvements souterrains du texte et les souligne subtilement. Un accompagnement sonore discret et lui aussi ô combien délicat parachève un spectacle magistral et subjuguant dans lequel l’homme ne se dissocie pas de l’enfant.

Eric Demey