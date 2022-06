Guillaume Clayssen met en scène Et me voici soudain roi d’un pays quelconque d’après Fernando Pessoa

Mise en scène par Guillaume Clayssen, l’actrice Aurélia Arto nous offre de faire l’expérience de l’état d’hétéronymie vécu par Fernando Pessoa. Central dans la révolution poétique de l’auteur portugais, ce phénomène s’avère des plus féconds pour le théâtre.

« Je découvre Fernando Pessoa il y a plus de vingt ans, alors que j’étudie la philosophie. Le livre de l’intranquillité remet en cause bon nombre de mes certitudes d’étudiant. Ce poète sceptique devient mon empêcheur de tourner en rond. Sans que je le sache à l’époque, le trouble que je ressens préfigure mon basculement du monde philosophique au monde théâtral. C’est pourquoi il y a une dizaine d’années, je décide de créer un premier spectacle sur cet écrivain, un montage de textes issus de plusieurs œuvres, intitulé Je ne suis personne. La comédienne Aurélia Arto, avec qui j’ai alors déjà travaillé sur plusieurs spectacles, est de la distribution. Je découvre qu’elle aussi entretient depuis longtemps un rapport très intime avec la poésie de Pessoa. Avec la pièce Et me voici soudain roi d’un pays quelconque, nous poursuivons ensemble notre exploration de cette œuvre complexe.

Voyage en hétéronymie

Ce seul en scène est aussi bien nourri de mon rapport à Pessoa que de celui d’Aurélia, qui voit dans son œuvre une ‘’amie de poche’’, dont elle apprécie la façon de sublimer des manies dont nous avons tendance à avoir honte. La procrastination, la mécréance… Nous avons choisi cette fois d’aborder son œuvre par l’expérience de l’hétéronymie, que l’auteur vit à partir de 1914, lorsqu’il écrit une série de poèmes sans la sensation d’en être l’auteur. Il a alors la sensation d’être un autre poète, qu’il appelle Alberto Caeiro, dont il imagine la biographie. Il fera de même avec les autres poètes qui s’exprimeront à travers lui. Dans Et me voici soudain roi d’un pays quelconque, Aurélia Arto donne à comprendre cette expérience singulière. Et surtout, elle est traversée par toutes ces identités ».

Propos recueillis par Anaïs Heluin