Le théâtre comme miroir et exemple par Pierrette Dupoyet

« C’est une vertu de savoir admirer et s’enthousiasmer » souligne Pierrette Dupoyet. Elle qui participe pour le 39e fois au Festival d’Avignon, éclairant sans relâche les combats d’hommes et femmes exemplaires, suscite à coup sûr notre admiration et celle d’un public fidèle. Elle présente cette année deux spectacles : Acquittez-la, retraçant le parcours d’une femme battue, ! et Joséphine Baker, un pli pour vous…

Vos spectacles-hommages permettent de mieux connaître des figures réelles. Comment les choisissez-vous ? Quelles sont vos ambitions lorsque vous mettez en scène ces destins ?

Pierrette Dupoyet : Je choisis les personnages de mes spectacles par coups de cœur. Ce sont leurs rêves, leurs audaces, leurs engagements, leur humanisme, qui me les font aimer. Je veux croire que dans chacun de nous il y a une parcelle de Beauté qui ne demande qu’à éclore… C’est cette étincelle à laquelle je m’attache et que je veux partager. Porter à la scène des parcours exemplaires nous aide à « être tirés » vers le haut. (Sœur Emmanuelle, George Sand, Marie Curie, Léonard de Vinci…)

« Je veux croire que dans chacun de nous il y a une parcelle de Beauté. »

Au fil de votre parcours artistique, vous mettez souvent l’accent sur un personnage féminin dans vos pièces. Pour quelles raisons ?

P.D. : Les femmes ont longtemps été reléguées à des rôles subalternes (dans la vie et sur scène !). Mettre en lumière leurs talents me semble un devoir. Évoquer des femmes exceptionnelles peut donner de l’espoir à d’autres femmes. Une jeune fille de 15 ans qui aime les sciences et découvre la vie de Marie Curie ne peut que se mettre à espérer aider le monde à progresser et, qui sait, obtenir elle aussi deux Prix Nobel !… Certaines femmes sont des phares. C’est une vertu de savoir admirer et s’enthousiasmer.

Qui est Alexandra, femme battue que vous incarnez dans Acquittez-la ! ? Comment avez-vous procédé pour façonner ce personnage ?

P.D. : Alexandra L. a fait partie de ces femmes violentées qui subissent en silence les coups, les insultes en espérant que leur bourreau changera…Ce qui m’a donné envie d’incarner Alexandra c’est la force intérieure qu’elle a su garder pour protéger ses enfants, les préserver jusqu‘au moment où elle a compris que la mort serait au bout de la nuit… J’ai entremêlé d’autres témoignages de femmes qui, elles aussi, avaient vécu le pire et dont les récits m’ont bouleversée. Je parle donc pour celles qui sont bâillonnées par la peur, celles qui, sous emprise, n’osent pas ou ne peuvent plus parler ! Le réquisitoire final du Procès est un exemple inédit d’humanité…

Mardi 30 novembre 2021, Joséphine Baker entre au Panthéon. Quels aspects de sa vie et de sa personnalité voulez-vous éclairer avec votre spectacle Joséphine Baker, un pli pour vous… ?

P.D. : Tout d’abord je veux dire à quel point son entrée au Panthéon m’a ravie ! Enfin on allait parler d’elle en oubliant la ceinture de bananes ! Enfin on allait reconnaître son engagement dans la résistance ! Enfin on allait saluer son sens de la fraternité avec l’adoption de 12 enfants…Toutefois, ce qui a rarement été évoqué ce sont les rudes combats qu’elle a menés pour en arriver là, et notamment son expulsion indigne du château des Milandes, à 63 ans en plein hiver. Je me suis donc intéressée à cet épisode poignant de son parcours. Je suis allée en Dordogne pour « sentir » ce que Joséphine avait laissé de beau et de puissant, elle qui a su triompher de tous les préjugés et offert son cœur sans compter. Elle est un exemple pour nous tous puisqu’elle a su relever la tête, ne jamais nourrir de rancune contre ceux qui l’avaient blessée et avoir une reconnaissance infinie envers la Vie !

Propos recueillis par Agnès Santi