Anima, une expérience esthétique novatrice conçue par Noémie Goudal et Maëlle Poésy

Installation immersive qui retrace l’évolution de la planète Terre depuis sa création, Anima propose une expérience esthétique novatrice autour de notre rapport au vivant.

En quoi consiste Anima ?

Noémie Goulard et Maëlle Poésy : C’est un projet que nous avons créé toutes les deux, inspiré de recherches sur la paléo-climatologie. Il s’agit de comprendre quels ont été les climats anciens, ce que la Terre a vécu pour arriver aux paysages d’aujourd’hui, de comprendre la Terre dans son histoire, hors l’être humain : une histoire de 4,5 milliards d’années.

Vous avez donc travaillé à partir de matériaux scientifiques ?

N.G. et M.P. : Nous nous sommes basées sur des recherches de scientifiques contemporains mais aussi sur des questionnements plus larges quant à notre rapport au paysage et à son mouvement. Nous avons la sensation de vivre dans un paysage fixe alors que celui-ci est en mouvement perpétuel. C’est assez fascinant de voir comment les territoires bougent tout le temps, de découvrir ces climats et conditions sans lesquelles l’Homme n’aurait pas pu vivre.

Comment allez-vous en faire un spectacle ?

N.G. et M.P. : Nous nous connaissons depuis très longtemps et avions envie de travailler à la frontière de nos pratiques. Comme Chloé Thévenin, qui s’occupe de la partie sonore, et Chloé Moglia, qui incorporera au spectacle son travail de suspension. C’est une proposition qui vise à accéder à une poétique inhabituelle, inspirée avant tout du travail de recherches photographiques de Noémie. Ce spectacle cherche à faire éprouver la sensation de la métamorphose au public et à lui faire appréhender le passage du temps long. Nous créons une installation immersive, avec de grands écrans installés en demi-cercles autour du public et un travail sonore pour favoriser l’immersion. Chloé apparaîtra pendant une vingtaine de minutes.

Aborder la question des paysages renvoie-t-il à la crise environnementale actuelle ?

N.G. et M.P. : Nous n’abordons pas les problèmes environnementaux directement mais ce travail mène forcément à ce questionnement. Les paléo-climatologues utilisent leur science pour envisager le futur. Le Sahara auparavant était vert et rempli d’eau, puis s’est desséché. Les scientifiques se demandent quel sera son avenir. Nous ne cherchons pas à parler de l’extinction, mais à nous remettre à notre place, à repenser le paysage pour ce qu’il est. Ce qui nous plaît dans cette installation, c’est la sensation de dézoom, l’overview effect à la manière des astronautes, qui montre l’interdépendance dans laquelle on s’inscrit, sans se considérer dans une position supérieure.

Propos recueillis par Eric Demey