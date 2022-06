Surexpositions (Patrick Dewaere) de la Cie Le Souffleur de verre : ni documentaire, ni biopic

La dernière création de la Cie Le Souffleur de verre emprunte la figure de l’acteur Patrick Dewaere pour questionner un monde et une condition : comment ne pas sombrer dans un monde en crise, alors que les regards extérieurs vous construisent ?

« À trois ans, il faisait déjà l’acteur. ». Patrick Dewaere, icône du cinéma des années 70, constitue non le sujet, mais le fil conducteur de cette pièce qui, par une introspection singulière de ses rôles, de ses facettes et surtout des différents regards portés sur lui tout au long de sa vie – qui s’achève prématurément en 1982 par un suicide – va dresser le portrait d’un homme construit par les autres et par le cinéma. Julien Rocha, metteur en scène, pose ainsi la question : « Jusqu’où peut-on se donner à son art sans se brûler les ailes à la Patrick Dewaere ? ». Issu de l’Actor Studio, Dewaere était en effet connu pour brouiller les pistes entre ses personnages et lui-même, incarnant tour à tour « des loosers magnifiques, des pauvres types, des héros ratés, des hommes en creux mis en lumière ». Un anti-héros dressé contre les postulats, contre un patriarcat installé, conduisant jusqu’à sa propre perte.

Ni documentaire, ni biopic

La narration se tisse non pas autour de l’homme, mais autour de l’acteur qui prend toute la place, infusant son quotidien, ses décisions, sa personne tout entière, jusqu’à l’excès. C’est aussi une époque qui est interrogée, à travers des films imaginés par des hommes : Les Valseuses, Série Noire, La Meilleure façon de marcher. Comme une icône de lui-même, indéfinissable, Patrick Dewaere ne sera pas imité, ne sera pas cité, ni montré, nous échappant comme il échappait à lui-même. À l’opposé d’un biopic, Surexposition impose l’acteur comme révélateur d’un monde en crise et qui blesse, parfois, jusqu’à l’irréparable.

Louise Chevillard