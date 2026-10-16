Sous la direction de Guillaume Chilemme, un programme Mozart et Schubert partagé avec la soprano Sandrine Piau.

Il est depuis plus de quarante ans l’antichambre des orchestres professionnels : l’Orchestre français des jeunes a vu passer dans ses rangs nombre de musiciens qui aujourd’hui font vivre la musique au sein des grandes formations en France et à l’étranger. Confié au cours de son histoire à quelques grands chefs qui savent ce que bâtir un orchestre veut dire, l’OFJ offre à ses jeunes instrumentistes – futurs professionnels français ou étudiant en France – de travailler dans des conditions professionnelles lors de sessions en résidence (depuis 2023 à la Saline royale d’Arc-et-Senans).

Une école d’écoute mutuelle

Entre les deux grands rassemblements d’été et d’hiver avec la cheffe estonienne Kristiina Poska, l’orchestre propose depuis 2019 un travail en formation « Mozart », qui est une belle école de cohésion et d’écoute mutuelle. Placé sous la direction du violoniste Guillaume Chilemme, il interprète ici les première et dernière symphonies de Mozart entourant des lieder de Schubert orchestrés par Offenbach, Reger, Webern ou Britten. Travailler ces œuvres avec Sandrine Piau devrait être pour ces musiciennes et musiciens une véritable master-class : on ne saurait mieux apprendre comment faire chanter un orchestre.

Jean-Guillaume Lebrun