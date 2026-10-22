Emmené par Raphaël Pidoux, l’Ensemble Cello8, octuor de violoncelles, joue un programme de transcriptions mêlant pages célèbres de Bizet, Schubert ou Dvořák avec des raretés de Hahn ou Holmès.

Soutenu par l’association Talents & Violon’celles depuis 2010, l’Ensemble Cello8 réunit chaque année sept violoncellistes autour de Raphaël Pidoux, à l’initiative de ce projet à mi-chemin entre le quatuor et l’orchestre à cordes qui permet à de jeunes talents de gagner en expérience et en visibilité professionnelles. Cette formation qui met à l’honneur la lutherie française décline un kaléidoscope varié de transcriptions. Les grands classiques du répertoire lyrique, comme Carmen ou la romance de Nadir dans Les Pêcheurs de perles de Bizet voisinent avec des arrangements de pages symphoniques, la Neuvième de Dvořák et La nuit et l’amour d’Holmès, ou encore des mélodies célèbres, telles la Sérénade de Schubert, ou plus confidentielles comme celles de Hahn. Le recueillement est également au rendez-vous avec la poignante Prière de Bloch et l’hypnotique Fratres de Pärt.

Gilles Charlassier