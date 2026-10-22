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Classique / Opéra - Agenda

De Bizet à Pärt : l’Ensemble Cello8 et Raphaël Pidoux célèbrent les multiples visages du violoncelle

De Bizet à Pärt : l’Ensemble Cello8 et Raphaël Pidoux célèbrent les multiples visages du violoncelle - Critique sortie Classique / Opéra Poissy Théâtre de Poissy
©Légende :L'Ensemble Cello8 Crédit : Gilles Arbellot
Légende :L'Ensemble Cello8 Crédit : Gilles Arbellot

Théâtre de Poissy / Musique de chambre

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Emmené par Raphaël Pidoux, l’Ensemble Cello8, octuor de violoncelles, joue un programme de transcriptions mêlant pages célèbres de Bizet, Schubert ou Dvořák avec des raretés de Hahn ou Holmès.

Soutenu par l’association Talents & Violon’celles depuis 2010, l’Ensemble Cello8 réunit chaque année sept violoncellistes autour de Raphaël Pidoux, à l’initiative de ce projet à mi-chemin entre le quatuor et l’orchestre à cordes qui permet à de jeunes talents de gagner en expérience et en visibilité professionnelles. Cette formation qui met à l’honneur la lutherie française décline un kaléidoscope varié de transcriptions. Les grands classiques du répertoire lyrique, comme Carmen ou la romance de Nadir dans Les Pêcheurs de perles de Bizet voisinent avec des arrangements de pages symphoniques, la Neuvième de Dvořák et La nuit et l’amour d’Holmès, ou encore des mélodies célèbres, telles la Sérénade de Schubert, ou plus confidentielles comme celles de Hahn. Le recueillement est également au rendez-vous avec la poignante Prière de Bloch et l’hypnotique Fratres de Pärt.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

l’Ensemble Cello8 et Raphaël Pidoux
du samedi 21 novembre 2026 au samedi 21 novembre 2026
Théâtre de Poissy
place de la République, 78300 Poissy

à 20h30.

Tél. : 01 39 22 55 92.

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