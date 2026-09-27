Mary Cassatt, l’indépendante

À l’occasion de la rétrospective inédite consacrée à la peintre américaine Mary Cassatt, l’auditorium du Musée d’Orsay accueille une belle programmation chambriste transatlantique.

Peinte à hauteur d’homme – de femme, le plus souvent, et d’enfants – l’œuvre de Mary Cassatt est une célébration de l’intime. Cette peinture de l’expression, de l’instant saisi dans sa quotidienneté et son humanité, cadrée en gros plan, appelle la musique de chambre et la berceuse. Après Christian-Pierre La Marca et Florence Boissolle (le 6 octobre), le concert de l’ensemble Contraste avec la mezzo-soprano Irina de Baghy (le 3 novembre) fera entendre des mélodies avec ou sans paroles de Fauré, Debussy, Lili et Nadia Boulanger, Samuel Barber, Aaron Copland ou Florence Price. Et le Duo Jatekok (le 24 novembre) fera résonner l’esprit des jeux d’enfants et des veillées joyeuses vus par Bizet, Barber, Fauré ou Bonis.

Jean-Guillaume Lebrun