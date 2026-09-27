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N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

Autour de l’exposition « Mary Cassatt, l’indépendante » avec une belle programmation chambriste transatlantique

Autour de l’exposition « Mary Cassatt, l’indépendante » avec une belle programmation chambriste transatlantique - Critique sortie Classique / Opéra Paris Musée d’Orsay
©Le Duo Jatekok. © Sylvain Gripoix
Le Duo Jatekok. © Sylvain Gripoix

Musée d’Orsay / voix et piano

Publié le 27 septembre 2026 - N° 347

À l’occasion de la rétrospective inédite consacrée à la peintre américaine Mary Cassatt, l’auditorium du Musée d’Orsay accueille une belle programmation chambriste transatlantique.

Peinte à hauteur d’homme – de femme, le plus souvent, et d’enfants – l’œuvre de Mary Cassatt est une célébration de l’intime. Cette peinture de l’expression, de l’instant saisi dans sa quotidienneté et son humanité, cadrée en gros plan, appelle la musique de chambre et la berceuse. Après Christian-Pierre La Marca et Florence Boissolle (le 6 octobre), le concert de l’ensemble Contraste avec la mezzo-soprano Irina de Baghy (le 3 novembre) fera entendre des mélodies avec ou sans paroles de Fauré, Debussy, Lili et Nadia Boulanger, Samuel Barber, Aaron Copland ou Florence Price. Et le Duo Jatekok (le 24 novembre) fera résonner l’esprit des jeux d’enfants et des veillées joyeuses vus par Bizet, Barber, Fauré ou Bonis.

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Mary Cassatt, l’indépendante
du mardi 3 novembre 2026 au mardi 24 novembre 2026
Musée d’Orsay
esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris

Mardis 3 et 24 novembre à 12h30. Tél. : 01 40 49 48 14.

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