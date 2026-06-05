Madeleine Fournier signe une création en suspens, une danse quasi-végétale, traversée par la lenteur et la tension du vivant.

Avec Growing Piece, Madeleine Fournier explore la métamorphose comme processus intime de régénération. Inspirée du mythe des Héliades, ces filles du soleil qui se transformèrent en peupliers à la disparition de leur frère, la chorégraphe interroge le deuil, la persistance du vivant et la circulation entre corps humain et végétal. La danse, presque immobile, devient vibration, tension, sève.

La lenteur des cycles, la force du renouveau

Elle dialogue et s’articule avec la musique live de Julien Desailly, dans une partition sans hiérarchie, où chacun des deux arts creuse sa propre temporalité. Entre fixité et jaillissement, Growing Piece donne à sentir ce qui échappe à l’œil : la lenteur des cycles, la force du renouveau. C’est une œuvre organique, traversée par une pensée écoféministe, où la douleur devient matière chorégraphique et le corps un jardin en transformation.

Agnès Izrine