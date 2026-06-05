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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

« Growing Piece » : la danse quasi-végétale de Madeleine Fournier, traversée par la lenteur et la tension du vivant

« Growing Piece » : la danse quasi-végétale de Madeleine Fournier, traversée par la lenteur et la tension du vivant - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Festival d’Avignon. Les Hivernales
©© Patrick Berger Growing Piece par Madeleine Fournier
© Patrick Berger Growing Piece par Madeleine Fournier

Reprise / Les Hivernales / chor. Madeleine Fournier

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Madeleine Fournier signe une création en suspens, une danse quasi-végétale, traversée par la lenteur et la tension du vivant.

Avec Growing Piece, Madeleine Fournier explore la métamorphose comme processus intime de régénération. Inspirée du mythe des Héliades, ces filles du soleil qui se transformèrent en peupliers à la disparition de leur frère, la chorégraphe interroge le deuil, la persistance du vivant et la circulation entre corps humain et végétal. La danse, presque immobile, devient vibration, tension, sève.

La lenteur des cycles, la force du renouveau

Elle dialogue et s’articule avec la musique live de Julien Desailly, dans une partition sans hiérarchie, où chacun des deux arts creuse sa propre temporalité. Entre fixité et jaillissement, Growing Piece donne à sentir ce qui échappe à l’œil : la lenteur des cycles, la force du renouveau. C’est une œuvre organique, traversée par une pensée écoféministe, où la douleur devient matière chorégraphique et le corps un jardin en transformation.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

Growing Piece
du vendredi 10 juillet 2026 au lundi 20 juillet 2026
Festival d’Avignon. Les Hivernales
18 Rue Guillaume Puy, 84000 Avignon

à 10h, relâche le 15. Tél. : 04 90 82 33 12

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