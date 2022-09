Gradiva, celle qui marche, de Stéphanie Fuster

Jouant habilement du mode « portrait dansé », Stéphanie Fuster plonge au cœur de son art et d’une certaine image de la femme.

Stéphanie Fuster est une danseuse de flamenco – la plus française des sévillanes, tant son parcours s’inscrit dans la plus parfaite lignée de transmission. Adepte des grands écarts, elle trouve en Aurélien Bory en 2008 un partenaire de taille pour lui écrire un premier portrait dansé. Aujourd’hui, la démarche est encore tout autre puisqu’elle s’appuie sur une image, et sur la complicité de Fanny de Chaillé, pour pousser plus loin l’exploration du flamenco, mais aussi de la figure de la femme qu’elle transpose en une danseuse qui s’expose. À l’origine, Gradiva est le nom d’une femme représentée de profil sur un bas-relief, semblant aller de l’avant dans un mouvement d’étoffe suggestif. Stéphanie Fuster prend à bras-le-corps cette grande inspiration pour les poètes, les artistes et les psychanalystes, chausse le micro autant que ses talons, pour mieux décaler notre regard sur la femme et la danseuse.

N.Yokel