Le FAB danse à Bordeaux

Le Festival international des Arts de Bordeaux métropole s’appuie sur l’expertise de la Manufacture pour un programme danse de haute volée.

Parmi les deux semaines de spectacles d’une programmation pluridisciplinaire, on remarque la présence de la danse dans des projets de grande envergure. La dynamique partenariale est au cœur du projet du Festival des Arts de Bordeaux. Ainsi, le Centre de Développement Chorégraphique National La Manufacture est mis à contribution et propose des artistes dont la présence ne doit rien au hasard : Marcela Santander Corvalán n’est autre que l’artiste associée du CDCN Bordelais, tandis que Jan Martens fut lauréat du dispositif « La danse en grande forme » dont La Manufacture est à l’initiative. Ici, c’est donc son spectacle Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones qui est présenté sur la grande scène du TnBA. Il n’en fallait pas moins pour ce projet créé au Festival d’Avignon 2021, condensé de puissance appelant à expérimenter les lignes de forces entre les individus, à travers une écriture extrêmement rigoureuse.

Une création de Marcela Santander Corvalán

L’autre projet à ne pas manquer est la nouvelle création de la chorégraphe d’origine chilienne Marcela Santander Corvalán. Depuis Quietos et Concha, la jeune chorégraphe s’exprime dans une danse de l’écoute, du rituel, très ancrée dans une réflexion féministe. Elle crée aujourd’hui Bocas de Oro, s’inspirant de la disparition d’une civilisation pré-inca que les historiens ne parviennent pas à expliquer. Que faire de cette idée d’effondrement ? À travers une pierre porteuse de tous les mystères, quatre individus habitent un monde fait de voix, de nappes sonores et de couleurs pour mieux questionner le sens de leurs présences, et quels états de corps y opposer.

Nathalie Yokel