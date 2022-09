Marlene Monteiro Freitas en plus grand

C’est le principe des « portraits » d’artistes imaginés par le Festival d’Automne : élargir la focale et découvrir une démarche artistique en grand large. Et les matières de la chorégraphe capverdienne s’y prêtent particulièrement.

Beaucoup l’ont découverte en France en 2010 à travers son solo Guintche, et ce fut un choc : la beauté du laid compressée en un seul corps, comme possédé par un désir soumis à de multiples métamorphoses. Explosive et débordante, Marlene Monteiro Freitas traversait autant d’états de corps que de figures chimériques et carnavalesques, hantée par des rythmes percussifs. Quelle heureuse idée de proposer à revoir cette pièce dans le cadre de son « portrait », avec la présence des musiciens Henri « Cookie » Lesguillier et Simon Lacouture en live ! À ne pas manquer avant de pousser le curseur et de découvrir à quel point la chorégraphe a su déployer son écriture dans des pièces de groupes. D’Ivoire et chair, les statues souffrent aussi (lire notre critique dans ce numéro) est d’une magnifique brutalité plastique et embarque les performeurs dans une cérémonie où le grotesque prend corps dans une tension entre vie et mort.

La réinvention du rite

Bacchantes – prélude pour une purge est taillé dans la même veine, avec un effet démultiplié par treize interprètes et des sources multiples venues abreuver un imaginaire dionysiaque. Musique et danse s’entrechoquent et apportent aux figures mi-hommes, mi-animales un espace de transformation infini. Ce « portrait » sera peut-être l’occasion de découvrir d’autres facettes de la chorégraphe : elle propose par exemple Cattivo, une installation performance dans la grande halle de La Villette, construite à partir d’une centaine de pupitres et en résonance avec les Cahiers de Nijinski. Un autre moment exceptionnel est à prévoir avec la rencontre au sommet organisée entre Marlene Monteiro Freitas et Israel Galván, monstre sacré du flamenco : RI TE – Paris Intermission s’annonce comme un duo qui réinvente leurs rapports rituels à la danse et au rythme, dans un choc des titans prometteur.

Nathalie Yokel