Danses pour une actrice (Jolente De Keersmaeker) de Jérôme Bel

Jérôme Bel poursuit et clôt ici son cycle de mises en scène de la danse à travers de grandes figures d’actrices.

Dans la série « portraits dansés », Jérôme Bel est passé maître dans l’idée de confier la scène à une personnalité pour mieux scruter la notion d’interprète et la danse par le canal de corps virtuoses et habités (Véronique Doisneau, Cédric Andrieux, Pichet Klunchun). Danses pour une actrice a débuté en 2020 avec Valérie Dréville. Aujourd’hui, Jérôme Bel laisse la scène entière à Jolente De Keersmaeker, grande figure du collectif tg STAN. Le procédé est le même que précédemment, à savoir la résonnance, dans le corps de cette actrice – toute virtuosité évacuée – de danses issues de la modernité. De l’aveu de Jérôme Bel, il s’agit davantage d’une modernité expressionniste qu’abstraite, plus prompte à faire naître un dialogue avec le corps et l’imaginaire de Jolente De Keersmaeker.

N.Yokel