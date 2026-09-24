The Buttshakers et la chanteuse Ciara Thompson

La formation lyonnaise The Buttshakers emmenée par la chanteuse Ciara Thompson amorce un retour à l’intériorité du blues, sans jamais perdre le sens du groove.

Fins connaisseurs de la culture musicale afro-américaine, les Buttshakers ont opéré une mue perceptible dans leur troisième album signé chez Underdog Records. Avec « Lesson in Love », ils ont mis de côté leur expressivité remuante pour une retenue plus proche du blues. C’est donc sur un chemin intimiste qu’ils progressent désormais, emmenés par la chanteuse Ciara Thompson. Comme un écho à son enfance à Saint-Louis dans le Missouri, son chant est métissé de country et de folk. Cette formation percutante, en renouvellement constant, n’a rien perdu de sa fraîcheur. The Buttshakers rendent un bel hommage aux Soulwomen que sont Aretha Franklin, Ann Peebles ou Sharon Jones, renvoyant ainsi aux grandes heures des studios Stax avec un naturel confondant.

Philippe Deneuve