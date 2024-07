Que sont devenues la marquise de Merteuil et Cécile de Volanges, 15 ans plus tard ? Avec Merteuil, Salomé Villiers nous livre un huis clos époustouflant dans lequel s’affrontent les deux femmes emblématiques de l’œuvre de Choderlos de Laclos, incarnées par Marjorie Frantz et Chloé Berthier.

1795. La marquise de Merteuil descend d’un fiacre pour se rendre à une mystérieuse invitation. Elle arrive jusqu’à un relais de chasse, dans une forêt. Cécile de Volanges l’y attend. Chargée de rancœur, elle souhaite confronter celle qui, 15 ans plus tôt, l’a livrée au Vicomte de Valmont pour se venger. Ainsi débute Merteuil, mise en scène par Salomé Villiers, qui propose une suite au chef-d’œuvre de Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses. Marjorie Frantz reprend le langage du siècle des Lumières – quelle merveille ! – pour raconter l’affrontement entre les deux femmes : la marquise, femme dure et orgueilleuse, incarnée par l’auteure elle-même, et Cécile jouée par Chloé Berthier. Le jeu remarquable des actrices retranscrit parfaitement la pluralité des émotions qui traversent ces retrouvailles amères. Le temps n’a pas effacé la rancœur de Cécile de Volanges, ni la douleur de la marquise, enfouie derrière son orgueil et ses postures. Et Valmont flotte derrière chaque mot, omniprésent.

Une réflexion puissante sur la condition des femmes

Au-delà des enjeux personnels et des drames intimes, Merteuil ouvre une réflexion puissante sur la condition des femmes à la fin du XVIIIe siècle. Deux visions antagonistes s’affrontent mais, finalement, la marquise de Merteuil comme Cécile de Volanges souhaitent toutes deux s’émanciper du carcan dans lequel la société les enferme. Deux destins de femmes abimées par une époque mais déterminées à s’en extirper à leur manière. Point de manichéisme dans la description de ces deux femmes qui se déploient dans toute leur complexité. Cécile, victime venue purger son traumatisme passé et reprendre le contrôle de la suite de sa vie, s’affirme face à une Merteuil provocante et sûre d’elle. Les jeux de pouvoir s’inversent, les façades se fissurent et révèlent les tréfonds de l’âme blessée. La mise en scène élégante de Salomé Villiers, sublimée par quelques notes de musique et un jeu subtil de lumière, nous happe de bout en bout, jusqu’à un final époustouflant. Le rideau tombe, comme les faux-semblants.

Hanna Abitbol