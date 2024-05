Tourbillon satirique et festif, le biopic foutraque et corrosif du Collectif P4 s’appuie sur la pensée de Günther Anders et un solide sens de la farce et de la dérision pour railler l’aliénation technophile.

Jeff Bezos est devenu l’homme le plus riche du monde en fondant Amazon en 1994. « Cet ogre et sa famille Gafâme partagent la même tendance à la prédation, à l’hégémonie, et puisent leurs puissances dans la récolte et le traitement de nos données, à savoir les traces que nous laissons lorsque nous sommes sur leurs territoires numériques, afin de maximiser notre temps de présence, nos achats et donc leurs profits. » Pour analyser la dérive mortifère de ce consumérisme universel, Arthur Viadieu s’appuie sur les réflexions du philosophe Günther Anders, qui analyse la manière dont la modernité soumise aux artéfacts techniques crée « l’ermite de masse ». Le Collectif P4 choisit le traitement farcesque et l’alternance des registres pour conjuguer l’alarme et le rire : alexandrins, boulevard, clown, rap et témoignage brut varient les plaisirs et les angles d’attaque. Un spectacle qui déroute à dessein, pour désengorger les autoroutes de la servitude volontaire.

Catherine Robert