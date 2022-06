Générations de Fabrice Ramalingom

Fabrice Ramalingom a sous-titré sa dernière pièce battle of portraits. À vivre dans le sens d’un dialogue plus que d’une compétition.

C’est une pièce de haute couture qu’a conçue le chorégraphe montpelliérain, créée sur-mesure à même la peau des deux interprètes. Générations ne pourra se lire autrement que par les corps de Hughes Rondepierre et de Jean Rochereau, respectivement jeune loup et vieux briscard de la danse. Chacun avait traversé l’écriture de Fabrice Ramalingom précédemment, avec une pièce de groupe en commun, Frérocité. Aujourd’hui, il est toujours question de chercher ce qui nous relie, mais dans un « vivre ensemble » qui se rapproche de l’esprit des battles propre au hip hop et que Hugues connaît bien. Au-delà de la question de la compétition, il s’agit davantage d’un rendez-vous avec l’Autre. Ou comment, à travers tout ce qui sépare – notamment l’âge et l’expérience – on est prêt à tout donner pour émouvoir celui qui nous fait face.

Nathalie Yokel