Le Ring-Théâtre crée Le bal du nouveau monde, une fresque politique et sociale inspirée par la lecture de Brecht

Sous-titrée, Chroniques du temps de la grande précarité, la nouvelle création collective du Ring-Théâtre prend la forme d’un triptyque : Louise et la révolte des jardins, Camille et la guerre des boucher-e-s, Rosa et les sans-pays. Une fresque politique et sociale inspirée par la lecture de Brecht.

Les membres du Ring-Théâtre, artistes associés du Grrranit – Scène nationale de Belfort, se sont lancés, avec Le bal du nouveau monde, dans l’écriture collective d’un grand spectacle composé de trois fables, chacune très librement inspirée d’une grande pièce de Brecht. Leur ambition : « Dans chacun de ces récits, mettre en scène un acte différent de résistance héroïque à un monde rongé par la précarité et la surexploitation en réactivant la tradition brechtienne des petites pièces didactiques ». Les trois fables imaginées se focalisent chacune sur un enjeu social regardé comme majeur par le Collectif dont trois héroïnes se font les porte-drapeaux. Le choix de la forme, celui de la fable, tient aussi d’une forme d’engagement : « Ludique, décalée, humoristique, elle permet d’éviter la lourdeur et le manichéisme d’un théâtre militant et idéologique dont nous voulons absolument nous garder ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens