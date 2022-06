La méthode du Dr. Spongiak de Théodora Ramaekers, mise en scène de Sabine Durand

La création est l’œuvre de la compagnie de théâtre d’ombres Moquette Production dont le précédent spectacle, Mange tes ronces, a été unanimement salué par le public et la critique. Le fameux « âge de raison » est désormais au cœur du sujet.

L’héroïne de La méthode du Dr. Spongiak, Loïse, douée d’une imagination débordante, rebelle jusqu’à l’insolence, manifeste une propension, impossible à contenir, à faire des sottises, voire de grosses bêtises. Quand atteindra-t-elle l’âge de raison ? Découvrant l’existence du fameux Dr Spongiak, spécialiste des enfants difficiles, dont on vante la méthode révolutionnaire pour faire entrer les jeunes réfractaires dans le rang, ses parents, au désespoir, très soucieux de l’image de la famille, pensent tenir la solution. Mais devenir raisonnable n’est-ce-pas autre chose que parvenir à être sage comme une image ? Le spectacle, qui met en jeu comédiens et musiciens, avec projections et ombres colorées flirtant avec un cinéma d’animation fabriqué en temps réel, puise dans l’univers graphique des Années Folles et de l’Art Déco.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens