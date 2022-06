Olivier Letellier crée Maintenant que je sais de Catherine Verlaguet

Commande de la Compagnie Le Théâtre du Phare à l’autrice Catherine Verlaguet, Maintenant que je sais nous plonge dans un récit dont les spectateurs, le temps d’un regard, peuvent devenir l’un des protagonistes. Une création pour tous publics à partir de 15 ans, mise en scène par Olivier Letellier*.

Comment est née l’idée de cette commande d’écriture ?

Olivier Letellier : Elle est née de la relation singulière qui m’unit à l’autrice Catherine Verlaguet. Comme moi, Catherine explore le théâtre de récit, l’adresse directe au public. Son écriture implique les spectateurs dans le jeu des acteurs, avec une volonté de parler de choses très politiques. Dans Maintenant que je sais, une journaliste s’adresse à nous (ndlr, interprétée par Juliette Allain). Elle nous dit qu’elle arrive du Brésil, où elle était reporter. Au centre du public, dans un dispositif quadri-frontal, elle témoigne de ce qu’elle a vécu là-bas. Nous sommes en 1983, durant la dictature militaire.

La relation qui se noue entre Juliette Allain et les publics se situe au cœur de votre mise en scène…

O.L. : Oui. Juliette Allain parle aux spectatrices et spectateurs les yeux dans les yeux. En un regard, elle fait comprendre à l’un d’entre eux qu’il est le policier brésilien dont il est question dans l’histoire. Elle répond alors à ses questions. Et puis, tout de suite après, elle devient le policier et s’adresse à quelqu’un d’autre, comme s’il s’agissait de la journaliste.

« Dans Maintenant que je sais, le public est un partenaire de jeu. »

Quel sens du jeu et de l’incarnation cette proposition nécessite-t-elle ?

O.L. : Juliette Allain s’investit entièrement dans l’adresse directe de ce théâtre de récit. Elle prend soin du public, fait attention à lui à chaque instant de la représentation. Elle prend vraiment le temps de regarder chaque spectatrice et spectateur, ne se contente pas de survoler les visages, d’établir une relation distante avec eux. Son interprétation du texte donne lieu à un véritable lien, à un rapport de grande proximité. Dans Maintenant que je sais, le public est un partenaire de jeu. Ce partenaire étant chaque jour différent, la comédienne doit jouer au présent. Cela, afin de faire en sorte que les spectateurs se sentent pleinement concernés par l’histoire qu’elle est en train de raconter. Le cœur de mon travail est vraiment tourné vers eux, vers les émotions que je souhaite faire naître en eux.

* Du même metteur en scène, au Totem : Bastien sans main, pour tous publics à partir de 5 ans.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat