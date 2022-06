La mort grandiose des marionnettes, un voyage pour (pas trop) petits et grands par The Old Trout Puppet Workshop

Compilation à la sauce canadienne des plus belles scènes de morts de marionnettes, La mort grandiose des marionnettes propose une comédie macabre pour rire et s’émerveiller.

Cela fait une quinzaine d’années que le spectacle parcourt les plus grands festivals de spectacle vivant du monde. Création de The Old Trout Puppet Workshop, plus couramment nommée les Truites, La mort grandiose des marionnettes balance au-dessus du néant ces enfantines figures de nous-mêmes dont la vie, souvent, ne tient qu’à un fil. Mises en scène spectaculaires et mouvements entre le rire et l’émotion rythment cette « délirante danse macabre teintée d’humour noir et de burlesque ». Un voyage pour (pas trop) petits et grands vers l’au-delà, à partir d’une compilation de morceaux choisis qui plongent à la fois dans notre psyché et dans l’histoire de la marionnette.

Eric Demey