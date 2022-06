Bingo ! Un loto musical du Trio Musica Humana, mise en scène de Corinne Benizio

Avec la volonté de démocratiser l’art lyrique et surtout un ardent désir de dérider un genre que l’on croit à tort compassé et sérieux, le Trio Musica Humana imagine un loto truculent et burlesque.

Le TMH (Trio Musica Humana) est né au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais dans la mesure où la crèche a brûlé, les trois diablotins à la voix d’ange (Igor Bouin, Martial Pauliat et Yann Rolland) ont dû fuir, non pas en Egypte, mais dans le giron accueillant du music-hall, où Corinne Benizio les accueille en joyeuse Samaritaine. S’ils connaissent le répertoire de la Renaissance sur le bout des doigts, ils frottent désormais leurs cordes vocales à d’autres répertoires, de l’opérette à Starmania en passant par les tubes de Disney, dans le cadre d’un loto musical totalement décomplexé, où les robes à paillettes viennent rhabiller la polyphonie sacrée.

Gags et lots à gogo !

Entre Get 27 et pendentif en saucisson, rencontre improbable entre François Ier et Boby Lapointe, madrigaux et variété française, le TMH décline la musique populaire selon ses époques, gambadant allègrement entre les styles et les genres. La mise en scène de Corinne Benizio traque l’ennui à grands renforts de gags déjantés et de blagues plaisamment foutraques, les costumes et les perruques parient sur le décalage et le trait d’esprit, sans oublier l’émotion, qui affleure entre les numéros enlevés et le badinage humoristique. Igor Bouin, Martial Pauliat et Yann Rolland se font animateurs, magiciens, danseurs, mimes, et gagmen, dans une proximité avec le public qui scelle l’alliance entre raffinement et accessibilité.

Catherine Robert