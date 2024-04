Nouvel opus intitulé « Moving On » de Jacky Terrasson

Le pianiste franco-américain Jacky Terrasson célèbre pendant trois soirées la sortie d’un nouvel opus intitulé Moving On.

Il y a beaucoup de bonnes choses dans le nouveau disque de Jacky Terrasson, Moving On. Rien de très nouveau dans le fond, certes, mais cet album recèle de nombreuses pépites dont le pianiste a le secret : des standards déjoués, des chansons rabâchées qu’il parvient à sublimer, des reprises gonflées (certaines qui fusent ; d’autres qui font pschitt), des clins d’œil à la chanson française, des réminiscences classiques, des coups de folie sur le clavier, des moments d’éclat en trio qui ont fait sa réputation. Côté voix, Kareen Guiock Thuram vient chanter Nina Simone (My Baby Just Cares For Me), tandis que Camille Bertault joue les funambules francophiles. Avec l’harmoniciste Grégoire Maret, également invité sur l’album, elles seront toutes deux aux côtés du pianiste sur la scène du Bal Blomet, pour célébrer un album comme souvent malin, ludique et jubilatoire.

Vincent Bessières